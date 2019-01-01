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Изменилась: Похудевшая Каменских засветилась с пирсингом и необычной прической

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Артистка поделилась новым фото из Мексики.

Изменилась: Похудевшая Каменских засветилась с пирсингом и необычной прической
Изменилась: Похудевшая Каменских засветилась с пирсингом и необычной прической
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая сейчас отдыхает с мужем продюсером, рэпером Алексеем Потапенко в Мексике, поразила подписчиков переменами во внешности. В Инстаграм Настя добавила фото, на котором позирует с мелкими косичками и сережкой в носу - пирсинг, судя по всему, звезда сделала на отдыхе. 

Скриншот

Подписчики наперебой комментируют фото. Фолловеры отметили, что Каменских слишком похудела, а также похвалили ее необычную прическу, сделав комплимент, что Настя очень молодо выглядит.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала, чем занимается с Потапом на отдыхе. 

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Теги: Настя Каменских, прически звезд, пирсинг
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Источник: IVONA bigmir)net

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