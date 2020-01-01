Голливудский актер Брэд Питт рассказал, с кем у него состоялся первый поцелуй.

"Это было слишком...": Брэд Питт вспомнил свой первый поцелуй Getty images

Известный голливудский актер и продюсер Брэд Питт, который на днях стал обладателем “Золотого глобуса“, откровенно рассказал, когда впервые поцеловался. Интересным фактом из своей биографии артист поделился в интервью “W Magazine“.

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Так, во время разговора с журналисткой Линн Хиршберг Питт признался, что его первый поцелуй состоялся в четвертом классе. По словам Брэда, все было заранее запланировано. Он и его знакомая Лиза решили встретиться в гараже и впервые поцеловаться. Актер отметил, что зразу же после этого убежал домой.

“Ее звали Лиза. Это произошло в гараже. Мы были в четвертом классе. Все было спланировано – мы знали, что встретимся в этом месте и сделаем это. Я переживал, ожидание было волнующим. Мы встретились, все произошло. И потом я убежал домой – это было слишком“, - поделился Брэд Питт.

Интервью Брэда Питта для “W Magazine“:

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