Звезда "Друзей" Кортни Кокс показала страстный поцелуй с бойфрендом

Актриса Кортни Кокс поделилась новым фото с возлюбленным Джонни Макейдом.

Звезда сериалов “Друзья“ и “Город хищниц“, американская актриса, режиссер и продюсер Кортни Кокс редко делится подробностями личной жизни. Однако недавно знаменитость решила показать, с кем провела новогоднюю ночь.

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Так, на своей странице в Instagram 55-летняя актриса опубликовала снимок, где она страстно целует в губы своего возлюбленного, музыканта и участника группы Snow Patrol Джонни Макдейда. Судя по подписи к снимку влюбленные встретили Новый год в Великобритании.

“Теперь я ясно вижу ... 2020! С новым годом из Великобритании“, - написала Кокс.

Скриншот

Отметим, что бойфренд Кортни младше ее на 12 лет. Пара объявила о помолвке в 2014 году. Однако, спустя 5 лет они разорвали и помолвку, но все еще состоят в отношениях.

Ранее сообщалось, что актеры “Друзей“ могут воссоединиться для съемок спецвыпуска сериала.

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