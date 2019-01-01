Алла Костромичева в бикини поразила эффектной стойкой на руках

Ведущая проекта "Топ-модель по-украински" показала пляжное фото.

Украинская модель, ведущая проекта “Топ-модель по-украински“ и основательница агентства KModels Алла Костромичева в очередной раз похвасталась идеальной физической формой. Звезда продемонстрировала эффектное упражнение.

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Так, на официальной странице знаменитости в Instagram появилось фото, где она делает сложную стойку на руках на берегу моря. Алла одета в раздельный черный купальник. Судя по указанной геолокации, сейчас Костромичева отдыхает на острове Сен-Бартелеми.

“Мои мысли тихие, спокойные и сосредоточенные. Я доверяю своей интуиции и люблю себя. Я и есть творческая энергия и я разрешаю ей течь“, - подписала кадр украинская модель.

Скриншот

Ранее украинская модель Алла Костромичева показала редкое фото мамы.

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