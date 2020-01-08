Серега посвятил стих погибшим в авиакатастрофе МАУ в Иране

Рэпер Серега (Полиграф ШарикOFF) написал трогательный стих о крушении украинского самолета в Иране.

Белорусский и украинский рэп-исполнитель Сергей Пархоменко, известный под сценическими именами Серега и Полиграф ШарикOFF, посвятил новую публикацию в соцсети авиакатастрофе в Иране. Вчера, 8 ноября, в Тегеране разбился самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ. Погибло 176 человек.

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Так, на своей странице в Instagram Серега разместил собственное стихотворение о происшествии. Артист провел параллели с другими мировыми событиями в день авиакатастрофы. Рэпер вспомнил об открытии газопровода “Турецкий поток“.

“боинг утром без всякого предупреждения

в облаках превратился в кровавый цветок

это все совпадение.. все совпадение..

в этот день запустили турецкий поток

в терминале встречали без лиц привидения

губы тихо шептали.. дочурка.. сынок

это все совпадения, все совпадения

в этот день запустили турецкий поток

все баланса земного как-будто бы ради

хомо эра за эрой друг друга теснят

эти хомо как прежде друг другу не рады..

между этими хомо как прежде резня

сто веков, сто эпох, сто царей, сто империй

с той поры, как с деревьев спустились, дрожа

ни единого дня без обид и истерик

убивают друг друга, плодясь и множАсь

все как прежде, затейливых камушков ради,

ради шкур про запас и пещер видовых

Победителям жизни как прежде награды

самки, сладко текущие, зебры и львы

колесницы в багряном как солнце металле

и ковчеги с добром, что осметить нельзя

за кровавой баталией снова баталия

пешки падают в бездну по плану ферзя

и смеются одни, газ качая по трубам

и с надеждой в груди спать идут по ночам,

и рыдают другие, качаясь над трупами,

голосами дурными зовут палача

безопасным ремнем обнимая сиденье

кто-то спал, кто-думал о чем-то в тот миг

это все совпадение.. все совпадение

написали в то утро ведущие СМИ“.

Ранее сообщалось, что рэпер Серега объяснил, почему хочет стать украинцем.

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