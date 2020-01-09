Актер отдыхает с юной женой в Бразилии - и выставил фото, на котором они вместе сидят в гамаке.

Какой влюбленный взгляд: Венсан Кассель поделился морскими фото с Кунаки instagram.com/vincentcassel

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Французский актер Венсан Кассель поделился первым фото с отдыха в Бразилии со своей юной супругой моделью Тиной Кунаки. Снимок Кассель выставил в Инстаграм. Пара позирует в гамаке - и на первый взгляд кажется, что они совершенно обнажены. Привлекает внимание нежный и влюбленный взгляд красавицы Тины, которым она смотрит на любимого.

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К слову, в конце декабря ходили слухи, что модель отправилась на отдых без мужа и грудного сына - поскольку на первых фото, которые она добавила в Инстаграм, Кунаки позировала одна. Новый снимок Тины также "сольный" - она запечатлена в черном сдельном купальнике на тонких лямках. Кунаки отвернулась от камеры спиной и приглаживает свои роскошные намокшие волосы.

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