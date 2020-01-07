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Минус 20 килограмм: Секрет похудения певицы Адель

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Узнайте, как британской певице исполнительнице удалось сбросить 20 килограмм.
Минус 20 килограмм: Секрет похудения певицы Адель
Минус 20 килограмм: Секрет похудения певицы Адель
Getty images

Совсем недавно в Сети появились фото популярной британской исполнительницы Адель с отдыха на Карибских островах. Звезда поразила поклонников своим внешним видом. Ведь артистке удалось похудеть на 20 килограмм.

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Как сообщает Daily Mail, в борьбе с лишним весом Адель помогала тренер из Лос-Анджелеса Камила Гудис. Как отмечает СМИ, Камила выбрала для артистки диету Sirtfood. Адель пришлось полностью отказаться от сахара и газированных напитков. Звезда перешла на растительную пищу, такую как капуста и гречка. Эти продукты помогают подавить аппетит и активизировать “ген похудения“.

Не обошлось и без физических нагрузок. Адель занималась фитнесом. Однако делала упражнения только для укрепления мышц и без особенной нагрузки.

Ранее сообщалось, что разведенная Адель закрутила роман с бывшим Наоми Кэмпбелл.

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Теги: Адель, похудение Адель, похудение звезд
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Источник: Ivоna bigmir)net

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