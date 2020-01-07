Минус 20 килограмм: Секрет похудения певицы Адель

Узнайте, как британской певице исполнительнице удалось сбросить 20 килограмм.

Совсем недавно в Сети появились фото популярной британской исполнительницы Адель с отдыха на Карибских островах. Звезда поразила поклонников своим внешним видом. Ведь артистке удалось похудеть на 20 килограмм.

Читай также: “Зважені“ до и после: Как изменились участники 9 сезона шоу

Как сообщает Daily Mail, в борьбе с лишним весом Адель помогала тренер из Лос-Анджелеса Камила Гудис. Как отмечает СМИ, Камила выбрала для артистки диету Sirtfood. Адель пришлось полностью отказаться от сахара и газированных напитков. Звезда перешла на растительную пищу, такую как капуста и гречка. Эти продукты помогают подавить аппетит и активизировать “ген похудения“.

Не обошлось и без физических нагрузок. Адель занималась фитнесом. Однако делала упражнения только для укрепления мышц и без особенной нагрузки.

Ранее сообщалось, что разведенная Адель закрутила роман с бывшим Наоми Кэмпбелл.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​