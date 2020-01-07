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Кортни Кокс повеселила Сеть заводным танцем с 15-летней дочерью

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Звезда сериала "Друзья" опубликовала забавное видео с дочерью Коко.
Кортни Кокс повеселила Сеть заводным танцем с 15-летней дочерью
Кортни Кокс повеселила Сеть заводным танцем с 15-летней дочерью
Getty images

Американская актриса, режиссер, продюсер, звезда сериалов “Друзья“ и “Город хищниц“ Кортни Кокс поделилась в соцсети забавным видео с дочерью Коко.

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На официальной странице знаменитости в Instagram появился ролик, который был сделан с помощью приложения TikTok. Так, на видео можно увидеть, как 15-летняя Коко в спортивных штанах и топе танцует под зажигательный трек. А на заднем плане вместе с ней танцует и ее 55-летняя звездная мама. Кортни  одета в джинсы и футболку, которая заправлена за пояс.

“Хотите, чтобы ваш ребенок потерял терпение? Сделайте TikTok с ними. #семейнаяаэробика“, - подписала веселое видео Кортни Кокс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanna see your child lose their patience? Do a TikTok with them. #familyaerobics

Допис, поширений Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Ранее сообщалось, что актеры “Друзей“ могут воссоединиться для съемок спецвыпуска сериала.

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Теги: Кортни Кокс, Друзья
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Источник: Ivоna bigmir)net

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