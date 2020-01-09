Новая девушка Илона Маска намекнула на беременность

Певица Граймс показала в соцсети откровенное "беременное" фото.

Канадская исполнительница Клэр Буше, которая выступает под сценическим именем Граймс и имеет украинские корни, намекнула, что беременна от своего 48-летнего бойфренда, генерального директора компаний SpaceX и Tesla Илона Маска.

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Так, на странице 31-летней певицы в Instagram появилось фото, где она позирует полностью обнаженной, едва прикрыв грудь волосами. А на ее округленном животике можно увидеть изображение ребенка.

В ответ на комментарии поклонников, Граймс рассказала, что Instagram удалил первый похожий кадр из-за того, что на фото были видны соски. Также звезда написала, что “быть беременной - очень дикое и воинственное состояние“.

Скриншот

Отметим, что Клэр Буше и Илон Маск начали встречаться весной 2018 года. Пока пара не подтвердила, но и не опровергла новость о беременности.

Ранее сообщалось, что звезда “Американской истории ужасов“ Хлоя Севиньи готовится к рождению первенца.

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