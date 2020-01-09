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Вместе на Бали: Славе Каминской приписали роман с украинским актером

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Артистка засветилась с актером Павлом Вишняковым .

Вместе на Бали: Славе Каминской приписали роман с украинским актером
Вместе на Бали: Славе Каминской приписали роман с украинским актером
instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская снова спровоцировала слухи о новом романе. В Инстаграм артистка выставила снимки с отдыха на Бали. На них появляется актер театра и кино Павел Вишняков. На одном из снимков он позирует с дочерью  4-летней Лаурой.

Скриншот

Также Вишняков появляется в Сториз Славы.

Естественно, подписчики Славы приписали знаменитостям роман.

Кроме того, Каминская активно делится пляжными фото. 

скриншот

скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Слава Каминская снялась для мужского журнала.

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Теги: Слава Каминская, романы звезд, дети звезд, Павел Вишняков
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Источник: IVONA bigmir)net

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