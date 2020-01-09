Вместе на Бали: Славе Каминской приписали роман с украинским актером
Артистка засветилась с актером Павлом Вишняковым .
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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская снова спровоцировала слухи о новом романе. В Инстаграм артистка выставила снимки с отдыха на Бали. На них появляется актер театра и кино Павел Вишняков. На одном из снимков он позирует с дочерью 4-летней Лаурой.
Также Вишняков появляется в Сториз Славы.
Естественно, подписчики Славы приписали знаменитостям роман.
Кроме того, Каминская активно делится пляжными фото.
Ранее мы писали, что Слава Каминская снялась для мужского журнала.
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