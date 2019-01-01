Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Иракли Макацария показал, как проводит время с детьми

Комментариев: 0
Тренер проводит рождественские каникулы с родственниками в Риме.

Иракли Макацария показал, как проводит время с детьми
Иракли Макацария показал, как проводит время с детьми
instagram.com/maqatsa

Читай также: “Ты сделал этот день!“: Боржемская провела Рождество с участником “Зважених“

Звездный тренер проекта “Зважені і щасливі“, участник “Холостяк“ Иракли Макацария, который недавно заявил, что готов стать отцом, показал, как проводит время с детьми. В Инста-сториз тренер выставил фото и видео, на которых появляется с двумя дочками своих родственников.

Судя по отмеченной геолокации, семейство сейчас отдыхает в Риме. В кадре дети буквально "мучают" Ираклия, зажимая ему нос, а тренер стойко терпит такое "повышенное внимание". Возможно, в новом году желание тренера осуществится - и он заведет собственных деток?

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Иракли Макацария рассказал о свидании с Анной Ризатдиновой. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Иракли Макацария, дети, забавные фото звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь