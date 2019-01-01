Тренер проводит рождественские каникулы с родственниками в Риме.

Иракли Макацария показал, как проводит время с детьми instagram.com/maqatsa

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Звездный тренер проекта “Зважені і щасливі“, участник “Холостяк“ Иракли Макацария, который недавно заявил, что готов стать отцом, показал, как проводит время с детьми. В Инста-сториз тренер выставил фото и видео, на которых появляется с двумя дочками своих родственников.

Судя по отмеченной геолокации, семейство сейчас отдыхает в Риме. В кадре дети буквально "мучают" Ираклия, зажимая ему нос, а тренер стойко терпит такое "повышенное внимание". Возможно, в новом году желание тренера осуществится - и он заведет собственных деток?

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Иракли Макацария рассказал о свидании с Анной Ризатдиновой.

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