Наоми Кэмпбелл запостила обнаженное фото 30-летней давности

Модель опубликовала кадры с фотосессии 1990 года.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которую еще называют Черной пантерой, обожает делиться с подписчиками архивными кадрами с откровенных фотосессий.

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На этот раз 49-летняя знаменитость опубликовала в Instagram два снимка, которые были сняты для фонда Herb Ritts Foundation. На фото еще 20-летняя Наоми позирует топлес в короткой белой юбке. А на голове у нее венок с листьев. Грудь модели прикрыта изображением цветов.

Скриншот

Скриншот

Ранее Наоми Кэмпбелл показала архивные кадры с Дженнифер Лопес.

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