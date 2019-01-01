Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Наоми Кэмпбелл запостила обнаженное фото 30-летней давности

Комментариев: 0
Модель опубликовала кадры с фотосессии 1990 года.
Наоми Кэмпбелл запостила обнаженное фото 30-летней давности
Наоми Кэмпбелл запостила обнаженное фото 30-летней давности
instagram.com/naomi

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которую еще называют Черной пантерой, обожает делиться с подписчиками архивными кадрами с откровенных фотосессий.

Читай также: Не только Тайра: ТОП-10 самых богатых темнокожих моделей

На этот раз 49-летняя знаменитость опубликовала в Instagram два снимка, которые были сняты для фонда Herb Ritts Foundation. На фото еще 20-летняя Наоми позирует топлес в короткой белой юбке. А на голове у нее венок с листьев. Грудь модели прикрыта изображением цветов.

Скриншот

Скриншот

Ранее Наоми Кэмпбелл показала архивные кадры с Дженнифер Лопес.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Наоми Кэмпбелл
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь