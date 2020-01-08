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"Тлетворное влияние Запада": Жена Остапчука озадачила новым постом

Комментариев: 2
Елена Войченко добавила рождественское фото и призналась, как на нее повлияла Канада.

"Тлетворное влияние Запада": Жена Остапчука озадачила новым постом
instagram.com/olenavoychenko

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Бывшая супруга ведущего Владимира Остапчука, которая переехала с детьми в Канаду, очаровала Сеть рождественским снимком. В Инстаграм Елена Войченко добавила фото с подросшими детьми - Эмилией и Эваном - возле рождественской елки. И мама, и дети позируют в ярких пижамах. В описании Елена пошутила, что не хочет вылезать из домашнего наряда и, очевидно, удивит коллег, позвонив им так по видеосвязи. 

Наверное, уже поздно для Рождественских фото, но пока не могу отказаться от праздничного настроения и изменить идеальный «family pajamas look“ от любимого @ birba.club и @ hatley.ua на что-то менее уютное 🤷🏽♀️. Если не удастся перебороть себя, будет пижамный день на работе 🤪. Как думаете, коллеги оценят этот «тлетворное влияние Запада»? - написала Елена.

Скриншот

Подписчики Елены умилились фото и отметили, что “коллеги оценят такой расслабленный стиль“. Похоже, Канада действительно повлияла на Елену - или после переезда ей просто хочется уюта и “в пижамку“?

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук рассекретил, где проводит праздники.

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Теги: Елена Войченко, Владимир Остапчук, Рождество
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (2)
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Ivanez    08.01.2020, 18:15
Оценка:  +1
Ivanez
Чего она достигла, кроме жены Остапчука, что про нее часто пишут?
гость  (аноним)  08.01.2020, 17:55
Оценка:  +1
гость
почему постоянно пишут об этой шлюхе???
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