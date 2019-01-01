Звездная тренер опубликовала снимки с детьми и Николаем Ворошновым .

"Ты сделал этот день!": Боржемская провела Рождество с участником "Зважених" instagram.com/uzelkova.marina

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Звездная тренер проекта “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская провела Рождество с одним из его участников - Николаем Ворошновым. Яркие фото и видео с прогулки по Киеву Боржемская добавила в Инстаграм. Марина поделилась, что Ворошнов пригласил ее с детьми в Киев и составил им компанию на выставке WOWUkraine и на катке под открытым небом. В подписи Марина поделилась впечатлениями, отметив, что прогулка была чудесной и поблагодарила Николая.

“Спасибо тебе, мамочка, за эти дни СЕМЬИ“❤️😭😍. Эти слова Оливки заставили меня разрыдаться. Правда! Благодарю людей, которые придумали новогодние праздники и зимние каникулы🙈 Работа на нуле (ну, почти) зато 💯% загруженность детками❤️ Я всегда стараюсь проводить с ними много времени, но, во время школы им совсем не до меня😂 Но, в эти дни, мы отрывались как могли💪👩🙌

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Вчера с детками были в Киеве. Такое ощушение, что побывали в сказке (сториз ещё можно посмотреть). Вы спрашивали в директе, где это 👉@ukrainewow

А потом в @dreamtownkyiv вышли на лёд❄️ @voroshnov - ты сделал этот день! Веселье, юмор и твои уроки катания на коньках с нами навсегда🙃🤩 Я, @olivia_bloger и @uzelkov_robert_official благодарим тебя за чудесный день! Это было прекрасное Рождество! - написала Боржемская.

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Подписчики Боржемской активно прокомментировали публикацию. Естественно, нашлись те, кто заподозрил тренера в романтических отношениях с подопечным: “Красивая пара!“, - написали фолловеры. Однако, нашлись и те, кто упрекнул Боржемскую в такой компании на Рождество - дескать, дети должны быть в праздник с отцом - спортсменом Вячеславом Узелковым, а не с друзьями матери. Большинство же подписчиков отметили, что фото и видео необычайно позитивные и сделали комплименты Боржемской, которая “светится от счастья“.

Ранее мы писали, что Марина Боржемская получила необычный подарок от участницы “Зважених“.

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