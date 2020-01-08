Ирина Горовая выставила новые фото и видео из Лас-Вегаса.

В компании полуголых ковбоев: Бывшая жена Потапа показала, как проводит отпуск пресс-служба MOZGIEntertainment

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Бывшая супруга продюсера рэпера Алексея Потапенко - продюсер и совладелица студии Mozgi Ирина Горовая показала подписчикам, как проводит отпуск в США. Около недели назад Ирина вместе с 22-летней дочерью и 11-летним сыном отправилась в гости к своему брату в Вашингтон, о чем сообщила в Инстаграм. Теперь Ирина с родными путешествует по Америке, регулярно выкладывая в Сеть яркие кадры. Так, на днях Горовая добавила в Инстаграм фото из Лас-Вегаса, на котором ее качают на руках двое голых до пояса мужчин в ковбойских шляпах. Также Ирина запостила фото из местной кафешки.

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Ирина Горовая поразила Сеть ярким образом.

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