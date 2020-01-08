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В компании полуголых ковбоев: Бывшая жена Потапа показала, как проводит отпуск

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Ирина Горовая выставила новые фото и видео из Лас-Вегаса.

В компании полуголых ковбоев: Бывшая жена Потапа показала, как проводит отпуск
В компании полуголых ковбоев: Бывшая жена Потапа показала, как проводит отпуск
пресс-служба MOZGIEntertainment

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Бывшая супруга продюсера рэпера Алексея Потапенко - продюсер и совладелица студии Mozgi Ирина Горовая показала подписчикам, как проводит отпуск в США. Около недели назад Ирина вместе с 22-летней дочерью и 11-летним сыном отправилась в гости к своему брату в Вашингтон, о чем сообщила в Инстаграм. Теперь Ирина с родными путешествует по Америке, регулярно выкладывая в Сеть яркие кадры. Так, на днях Горовая добавила в Инстаграм фото из Лас-Вегаса, на котором ее качают на руках двое голых до пояса мужчин в ковбойских шляпах. Также Ирина запостила фото из местной кафешки.

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Ирина Горовая поразила Сеть ярким образом.

 

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Теги: Ирина Горовая, Лас-Вегас, отдых звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  08.01.2020, 15:18
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гость
Беспокоит одно - как бы старая пиздень у Ирки не треснула!
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