Кайя Гербер позировала в ретро-образах в саду мира Исаму Ногучи .

Невероятная: 18-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в необычной фотосессии instagram.com/kaiagerber/

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Американская модель 18-летняя Кайя Гербер, внимание к которой приковано часто из-за того, что она дочь именитой супермодели 1990-х Синди Кроуфорд, продолжает доказывать, насколько она - при видимой схожестью с матерью - самобытна и по-своему красива. В Инстаграм девушка выставила яркие кадры необычной фотосессии, сделанной на территории сада мира Исаму Ногучи в Париже.

Кайя позирует в широких платьях и ретро-образах - и выглядит необычайно эффектно. Природная хрупкость девушки выгодно оттеняется объемными нарядами и прической с начесом.

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Скриншот

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К слову, японско-американский скульптор Исаму Ногучи, отличающийся своими церемониальными элементами, каменными скульптурами и бамбуковыми, сливовыми и магнолийными деревьями, выстилающими потоки и пруды с лилиями в дзен-аранжировках, спроектировал свой Сад Мира на территории Maison de l'UNESCO в конце 1950-е годы, чтобы вызвать чувство медитативного спокойствия. Сад находится на территории штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.

Ранее мы писали, что Кайя Гербер показала фото в купальнике.

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