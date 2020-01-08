Невероятная: 18-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в необычной фотосессии
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Американская модель 18-летняя Кайя Гербер, внимание к которой приковано часто из-за того, что она дочь именитой супермодели 1990-х Синди Кроуфорд, продолжает доказывать, насколько она - при видимой схожестью с матерью - самобытна и по-своему красива. В Инстаграм девушка выставила яркие кадры необычной фотосессии, сделанной на территории сада мира Исаму Ногучи в Париже.
Кайя позирует в широких платьях и ретро-образах - и выглядит необычайно эффектно. Природная хрупкость девушки выгодно оттеняется объемными нарядами и прической с начесом.
The new #LOEWESS20womenswear @loewe @jonathan.anderson publication sees artist Fumiko Imano photograph Kaia Gerber in the grounds of Isamu Noguchi’s Peace Garden. Distinguished by its ceremonial features, stone sculptures and bamboo, plum and magnolia trees lining streams and lily-ponds in Zen-arrangements, the Japanese-American sculptor Isamu Noguchi designed his Peace Garden in the grounds of the Maison de l’UNESCO in the late 1950s to engender a feeling of meditative calm. Featuring @KaiaGerber Photography @FumikoImano Creative direction @Jonathan.Anderson and @MMparisdotcom Styling @BenjaminBruno_ Make-up @PatMcGrathReal Hair Simone Mason Production @HolmesProduction Casting @AshleyBrokaw And assistant boys and Loewe studio team💕
К слову, японско-американский скульптор Исаму Ногучи, отличающийся своими церемониальными элементами, каменными скульптурами и бамбуковыми, сливовыми и магнолийными деревьями, выстилающими потоки и пруды с лилиями в дзен-аранжировках, спроектировал свой Сад Мира на территории Maison de l'UNESCO в конце 1950-е годы, чтобы вызвать чувство медитативного спокойствия. Сад находится на территории штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.
Ранее мы писали, что Кайя Гербер показала фото в купальнике.
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