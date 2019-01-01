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Alyona Alyona показала редкое фото с родителями

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Рэперша Alyona Alyona опубликовала семейное фото и поделилась рецептом кути.
Alyona Alyona показала редкое фото с родителями
Alyona Alyona показала редкое фото с родителями
instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась с подписчиками редкой семейной фотографией и рассказала, как отмечает Рождество.

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Так, на своей странице в Instagram знаменитость поделилась фирменным рецептом кути. Также певица отметила, что в ее семье традиция 12 блюд не соблюдается.

“Готуємо кутю за таким рецептом: перловку спочатку вимочену, а потім відварену змішуємо з маком, горіхами, родзинками і медом. Головний інгредієнт - висушені домашні волоські горіхи з дерева, яке садили багато років тому на Кіровоградщині. А взагалі традиція 12 страв в моїй сім’ї не дотримується - нас троє і їсти то нікому. Але стабільно на столі стоять: узвар, вареники з капустою та грибами, пироги з маком, соління та обов’язково печена картопля в гарбузі хокайдо. І коронна страва - Кутя“, - поделилась Alyona Alyona.

Свой пост артистка дополнила редким кадром. Звезда опубликовала фото, где она позирует с родителями.

Скриншот

Ранее сообщалось, что Аlyona Alyona показала, как выглядела до популярности.

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Теги: Alyona Alyona
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Источник: Ivоna bigmir)net

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