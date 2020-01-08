Редкое фото: Певица Руслана показала свою маму

Руслана трогательно поздравила маму с юбилеем.

Известная украинская исполнительница, победительница “Евровидения 2004“ Руслана поделилась с подписчиками в Сети редкими семейными фотографиями. Звезда показала свою маму Нину.

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7 января Нине Аркадьевной исполнилось 70 лет. По случаю дня рождения ее звездная дочь опубликовала подборку любимых снимков с именинницей. Так, на странице Русланы в Instagram можно увидеть кадры с домашней фотосессии, фото с мероприятий, а также черно-белый детский снимок артистки с мамой.

В описании к публикации певица поздравила всех с Рождеством, а также оставила трогательное послание маме-имениннице.

“Христос Народився! Славімо Його! Нова радість стала! Добрий вечір тобі! Дозвольте заколядувати! У моєї мами щойно настав День Народження! Моїй мамі 70років, не повірите! Моя мама надзвичайна! В неї безмежне серце! Мамі моя! Ти найчарівніша, найпрекрасніша, надзвичайна і неймовірна! Я люблю тебе, як тільки може любити моє серце! І в нас попереду з тобою фантастичне життя!“, - написала Руслана.

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Ранее сообщалось, что Руслана и Верка Сердючка выступили на гала-шоу звезд “Евровидения“.

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