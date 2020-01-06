Сочельник: Дзидзьо очаровал Сеть снимком за праздничным столом
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Певец, актер Михаил Хома (Дзидзьо) очаровал Сеть праздничным фото. В Инстаграм артист выставил снимок в украинской вышиванке с кутьей в руках. Судя по всему, в отличие от многих своих коллег, Хома празднует Рождество дома с родными.
Дай Боже добрий вечір #святвечір, - написал Хома.
Дзидзьо, который на сцене частенько дурачится и появляется в весьма несерьезном образе - буквально очаровал Сеть таким “серьезным“ фото. Подписчики подметили, что ему очень к лицу традиционный украинский наряд - и также поздравили Дзидзьо с Сочельником и наступающим Рождеством.
К слову, недавно Дзидзьо выставил в Сеть видео, как сам готовит пампушки к празднику.
Ранее мы писали, что Горбунов с Осадчей празднуют Рождество в Турции.
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