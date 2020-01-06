Артист выставил фото в вышиванке с кутьей .

Сочельник: Дзидзьо очаровал Сеть снимком за праздничным столом пресс-служба канала Украина

Читай также: Его первый снег: Сергей Бабкин умилил Сеть снимком с младшим сыном

Певец, актер Михаил Хома (Дзидзьо) очаровал Сеть праздничным фото. В Инстаграм артист выставил снимок в украинской вышиванке с кутьей в руках. Судя по всему, в отличие от многих своих коллег, Хома празднует Рождество дома с родными.

Дай Боже добрий вечір #святвечір, - написал Хома.

Скриншот

Дзидзьо, который на сцене частенько дурачится и появляется в весьма несерьезном образе - буквально очаровал Сеть таким “серьезным“ фото. Подписчики подметили, что ему очень к лицу традиционный украинский наряд - и также поздравили Дзидзьо с Сочельником и наступающим Рождеством.

К слову, недавно Дзидзьо выставил в Сеть видео, как сам готовит пампушки к празднику.

Ранее мы писали, что Горбунов с Осадчей празднуют Рождество в Турции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.