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Осадчая и Горбунов встретят Рождество на турецком пляже

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Ведущая Катя Осадчая похвасталась отпуском в Турции.
Осадчая и Горбунов встретят Рождество на турецком пляже
Осадчая и Горбунов встретят Рождество на турецком пляже
instagram.com/kosadcha

Известные украинские ведущие канала 1+1, супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов решили устроить себе небольшой рождественский отпуск в Турции. Звезды показали, как проводят время на пляже.

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Так, на странице Осадчей в Instagram появилось несколько фотографий, где она позирует на берегу моря в черном купальнике и темных очках. В подписи к снимкам она похвасталась, что после рабочей новогодней ночи она отправилась на отдых.

“Хто в новорічну ніч працював, той отримує бонус :) коли рік починається з канікул, то до літа рукою подати“, - написала ведущая.

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Также в Instagram-Stories Катя разместила совместный кадр со своим супругом Юрием. На ярком снимке пара нежно обнимается на пляже.

Скриншот

Напомним, ранее Осадчая показала домашний look после праздника.

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Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов
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Источник: Ivоna bigmir)net

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