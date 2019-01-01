Осадчая и Горбунов встретят Рождество на турецком пляже

Ведущая Катя Осадчая похвасталась отпуском в Турции.

Известные украинские ведущие канала 1+1, супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов решили устроить себе небольшой рождественский отпуск в Турции. Звезды показали, как проводят время на пляже.

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Так, на странице Осадчей в Instagram появилось несколько фотографий, где она позирует на берегу моря в черном купальнике и темных очках. В подписи к снимкам она похвасталась, что после рабочей новогодней ночи она отправилась на отдых.

“Хто в новорічну ніч працював, той отримує бонус :) коли рік починається з канікул, то до літа рукою подати“, - написала ведущая.

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Также в Instagram-Stories Катя разместила совместный кадр со своим супругом Юрием. На ярком снимке пара нежно обнимается на пляже.

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Напомним, ранее Осадчая показала домашний look после праздника.

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