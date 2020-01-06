Брэд Питт пошутил о многочисленных романах: Реакция Дженнифер Энистон - видео

На премии "Золотой глобус 2020" Брэд Питт пошутил на тему личной жизни. В Сети показали реакцию его бывшей супруги Дженнифер Энистон.

В ночь с 5 на 6 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии “Золотой глобус 2020“. Одна из наград получил знаменитый голливудский актер Брэд Питт. Артист победил в номинации “Лучший актер второго плана“ за роль Клиффа Бута в фильме “Однажды в Голливуде“.

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Во время благодарственной речи Питт решил пошутить на тему личной жизни. Брэд сказал, что хотел прийти на красную дорожку с мамой. Однако боялся, что пресса припишет им роман. А эта ситуация была бы очень неловкой.

“Я хотел привести свою маму, но не смог, потому что с каждой женщиной, с которой я стою рядом, мне приписывают роман, и это было бы просто неловко“, - поделился актер со сцены “Золотого глобуса 2020“.

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После этих слов операторы переключили камеру на экс-супругу Брэда Питта, звезду сериала “Друзья“ Дженнифер Энистон. Отметим, что в прессе неоднократно появлялась информация об возобновлении отношений Питта и Энистон. Актриса очень внимательно слушала речь бывшего мужа и после шутки засмеялась. Видео этого момента попало в Сеть.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт заявился на рождественскую вечеринку экс-супруги.

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