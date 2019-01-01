Эмили Ратаковски показала, как выглядела в 14 лет: пикантное фото

Эмили Ратаковски опубликовала фото в купальнике 14-летней давности.

Американская модель, актриса и дизайнер британского происхождения Эмили Ратаковски взбудоражила Сеть архивной фотографией. 28-летняя звезда показала, как выглядела в 14 лет.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, где она еще совсем юная позирует на пляже в купальнике. Эмили призналась, что часто показывает эту фотографию, как доказательство своей естественности. Однако, Ратаковски заявила, что в этом возрасте ей хотелось, чтобы все воспринимали ее как личность, а не красивое тело.

“Мне нравилось показывать эту фотографию, где мне в 14 лет, чтобы доказать, что мое тело естественно. Теперь мне немного грустно, что она вообще существует. Я была просто ребенком на этом фото, и мне бы хотелось, чтобы мир поощрял мою 14-летнюю личность больше, чем просто мое тело. Все это говорит о том, что я все еще чувствую, что я наделена силой своего тела и своей сексуальности с помощью моделинга и платформ, таких как Instagram. К счастью, я обнаружила части себя, которые намного важнее, чем “сексуальность“, но если вы читаете это 14-летней девочкой, пока не беспокойтесь ни о чем из этого. Прочитайте много книг и узнайте, что то, что вы видите в Instagram, - это очень малая часть красивых и сложных людей“, - поделилась модель.

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Напомним, ранее Эмили Ратаковски поделилась обнаженным фото в постели.

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