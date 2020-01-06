Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Похудевшая Лорак засветила ножки в дерзком мини

Комментариев: 9
В Сеть выложили свежее селфи артистки в коротком черном платье .

Похудевшая Лорак засветила ножки в дерзком мини
Похудевшая Лорак засветила ножки в дерзком мини
instagram.com/diva_anilorak78

Читай также: Тоже Королева ночи?: Лорак вышла на сцену в странном головном уборе

Певица Ани Лорак, которая живет в РФ, в последнее время привлекает к себе массу внимания публики из-за резких перемен во внешности. Так, некоторое время назад пользователи Сети вовсю обсуждали “пластики“ Лорак, которые она, будто бы, активно делает, чтобы выглядеть моложе. В СМИ публиковали несколько комментариев пластических хирургов, которые утверждали, что никаких серьезных вмешательств -судя по фото - Лорак не делала, но публика упорно приписывает артистки ботокс.

Также предметом обсуждения становится фигура Лорак, которую публика рассматривает со всех сторон - и периодически нелестно комментирует. Похоже, подобное внимание мотивировало звезду еще больше работать над собой - на новых фото, которые попали в Инстаграм фан-клуба Лорак - она выглядит более чем стройной и даже несколько изможденной. Артистка позирует напротив зеркала в коротком черном платье с корсетным верхом.

скриншот

Ранее мы писали, что Остапчук поразил переменой во внешности. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: ани лорак, наряды звезд, похудевшая звезда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (9)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Александр Усик  (аноним)  06.01.2020, 16:09
Оценка:  0
Александр Усик
Как и я, праваславная на всю голову любительница русскаго мира.
гость  (аноним)  06.01.2020, 15:51
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 06.01.2020, 15:26

Хахахахахааааааа! Гламурненько!
Никто не умеет так цинично, мерзко УНИЗИТЬ, ОПУСТИТЬ и ВТОПТАТЬ В ГОВНО кацапское быдло как жиденыш Жырик! Нате, жрите ублюдки! А кацапам, быть обосранными, не впервой.

Зачетный перформанс!
гость  (аноним)  06.01.2020, 15:42
Оценка:  -1
гость
"Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна в мировой истории.
Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов,
у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку.
Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и
желает потопить в нем весь мир" И. Ильин (1882-1954)
гость  (аноним)  06.01.2020, 15:34
Оценка:  -2
гость
гость (аноним) 06.01.2020, 15:26

Я тоже смотрела этот ролик.
Московиты, - это не люди, это скот! Тупой скот, рабы, продукт многовековой селекции!
Как хорошо, что живу в Украине!
хрен вам  (аноним)  06.01.2020, 15:30
Оценка:  -1
хрен вам
сука иной раз пробивает мысля чтобы германцы выиграли Великую Отечественную войну чтобы вы сейчас прочухали на себе все радости жизни
гость  (аноним)  06.01.2020, 15:28
Оценка:  -2
гость
Петушары, с новосибирской птицефабрики, довольны! Дрочат на Куек
хрен вам  (аноним)  06.01.2020, 15:27
Оценка:  -1
хрен вам
бл..я..дь кикимора а пост:-нижкы какие на х е р
нижки заготовки бля под протезы
гость  (аноним)  06.01.2020, 15:26
Оценка:  -2
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
НАМЕДНИ, БЕСНОВАТЫЙ ЖЫРИК, В КОТОРЫЙ РАЗ, РАЗДАВАЛ ЕБ.А.НЫМ ХОЛОПАМ МЕЛОЧЬ!
ПРИГОВАРИВАЯ, ПРИ ЭТОМ, КАКИЕ ОНИ МРАЗИ, ВЫБЛЯДКИ!
"ГОРДОЕ", "ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ", "ДУХОВНОЕ" БЫДЛО ХАВАЛО И БЛАГОДАРИЛО БАРИНА-ЖИДА!
РЮЦЬКАЙ МИР, ВСТАЛИСКАЛЕН, ДЕДЫВАЕВАЛЕ
гость  (аноним)  06.01.2020, 15:15
Оценка:  -2
гость
старая проблять с российской птицефабрики
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь