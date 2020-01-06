В Сеть выложили свежее селфи артистки в коротком черном платье .

Похудевшая Лорак засветила ножки в дерзком мини instagram.com/diva_anilorak78

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Певица Ани Лорак, которая живет в РФ, в последнее время привлекает к себе массу внимания публики из-за резких перемен во внешности. Так, некоторое время назад пользователи Сети вовсю обсуждали “пластики“ Лорак, которые она, будто бы, активно делает, чтобы выглядеть моложе. В СМИ публиковали несколько комментариев пластических хирургов, которые утверждали, что никаких серьезных вмешательств -судя по фото - Лорак не делала, но публика упорно приписывает артистки ботокс.

Также предметом обсуждения становится фигура Лорак, которую публика рассматривает со всех сторон - и периодически нелестно комментирует. Похоже, подобное внимание мотивировало звезду еще больше работать над собой - на новых фото, которые попали в Инстаграм фан-клуба Лорак - она выглядит более чем стройной и даже несколько изможденной. Артистка позирует напротив зеркала в коротком черном платье с корсетным верхом.

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Ранее мы писали, что Остапчук поразил переменой во внешности.

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