Похудевшая Лорак засветила ножки в дерзком мини
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Певица Ани Лорак, которая живет в РФ, в последнее время привлекает к себе массу внимания публики из-за резких перемен во внешности. Так, некоторое время назад пользователи Сети вовсю обсуждали “пластики“ Лорак, которые она, будто бы, активно делает, чтобы выглядеть моложе. В СМИ публиковали несколько комментариев пластических хирургов, которые утверждали, что никаких серьезных вмешательств -судя по фото - Лорак не делала, но публика упорно приписывает артистки ботокс.
Также предметом обсуждения становится фигура Лорак, которую публика рассматривает со всех сторон - и периодически нелестно комментирует. Похоже, подобное внимание мотивировало звезду еще больше работать над собой - на новых фото, которые попали в Инстаграм фан-клуба Лорак - она выглядит более чем стройной и даже несколько изможденной. Артистка позирует напротив зеркала в коротком черном платье с корсетным верхом.
Ранее мы писали, что Остапчук поразил переменой во внешности.
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Хахахахахааааааа! Гламурненько!
Никто не умеет так цинично, мерзко УНИЗИТЬ, ОПУСТИТЬ и ВТОПТАТЬ В ГОВНО кацапское быдло как жиденыш Жырик! Нате, жрите ублюдки! А кацапам, быть обосранными, не впервой.
Зачетный перформанс!
Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов,
у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку.
Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и
желает потопить в нем весь мир" И. Ильин (1882-1954)
Я тоже смотрела этот ролик.
Московиты, - это не люди, это скот! Тупой скот, рабы, продукт многовековой селекции!
Как хорошо, что живу в Украине!
нижки заготовки бля под протезы
НАМЕДНИ, БЕСНОВАТЫЙ ЖЫРИК, В КОТОРЫЙ РАЗ, РАЗДАВАЛ ЕБ.А.НЫМ ХОЛОПАМ МЕЛОЧЬ!
ПРИГОВАРИВАЯ, ПРИ ЭТОМ, КАКИЕ ОНИ МРАЗИ, ВЫБЛЯДКИ!
"ГОРДОЕ", "ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ", "ДУХОВНОЕ" БЫДЛО ХАВАЛО И БЛАГОДАРИЛО БАРИНА-ЖИДА!
РЮЦЬКАЙ МИР, ВСТАЛИСКАЛЕН, ДЕДЫВАЕВАЛЕ