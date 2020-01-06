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Горячие праздники: Потап и Настя поделились новыми снимками с отдыха

Комментариев: 1
Супруги поделились новыми фото из Мексики - и очаровали пользователей Сети.

Горячие праздники: Потап и Настя поделились новыми снимками с отдыха
Горячие праздники: Потап и Настя поделились новыми снимками с отдыха
instagram.com/kamenskux

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Одна из самых ярких пар украинского шоубизнеса певица Настя Каменских и продюсер, рэпер Потап порадовали поклонников новыми фото с курорта. Влюбленные отправились в на праздники в Мексику, где, судя по всему, нескучно проводят время. В Инстаграм пара выставила фото с завтрака, прогулок, а также несколько снимков Насти, на которых она “просто красиво позирует“.

Интересно, что в подписи к фото пара снова использует свой “секретный“ код - #bearanddiamond🐻💎, которым влюбленные интриговали поклонников, готовясь к свадьбе. И хотя похудевшего Потапа ну никак нельзя назвать медвежонком - то что пара вспомнила о подобной романтике - очень вдохновляет и придает снимкам теплоты.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Потап и Каменских насмешили Сеть пародией на клип Elefante.

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Теги: Потап и Настя, Настя Каменских, Потап, Мексика
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  06.01.2020, 14:00
Оценка:  0
pусский
Гадкое зрелище! Пока Украина лишь благодаря доброте Путина получает новый контракт на транзит, а а гражданам увеличивают оплату за газ, эти педриллы жарят сраки на мексиканском солнце! Надеюсь, их там вместе выебут.
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