Супруги поделились новыми фото из Мексики - и очаровали пользователей Сети.

Горячие праздники: Потап и Настя поделились новыми снимками с отдыха instagram.com/kamenskux

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Одна из самых ярких пар украинского шоубизнеса певица Настя Каменских и продюсер, рэпер Потап порадовали поклонников новыми фото с курорта. Влюбленные отправились в на праздники в Мексику, где, судя по всему, нескучно проводят время. В Инстаграм пара выставила фото с завтрака, прогулок, а также несколько снимков Насти, на которых она “просто красиво позирует“.

Интересно, что в подписи к фото пара снова использует свой “секретный“ код - #bearanddiamond🐻💎, которым влюбленные интриговали поклонников, готовясь к свадьбе. И хотя похудевшего Потапа ну никак нельзя назвать медвежонком - то что пара вспомнила о подобной романтике - очень вдохновляет и придает снимкам теплоты.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Потап и Каменских насмешили Сеть пародией на клип Elefante.

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