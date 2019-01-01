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Ну ничего себе!: Остапчук показал, как выглядел в юности

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Телеведущий сделал новогодний "прикол" из своих фото.

Ну ничего себе!: Остапчук показал, как выглядел в юности
Ну ничего себе!: Остапчук показал, как выглядел в юности
instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный телеведущий Владимир Остапчук удивил Сеть архивным снимком. В Инстаграм он добавил два фото - одно из них недавнее, а второе - сделано в юности, когда Владимир был намного полнее. В описании ведущий пошутил, что так люди выглядят после новогодних праздников.

На фото слева я 31 декабря вечером, на фото справа - 6 января.

Если чувствуешь, что поправился за новогодние праздники - ставь + и пиши сколько кг 😂, - написал Остапчук.

Скриншот

Ранее Остапчук веселил Сеть новогодним снимком в костюме зайчика.

Скриншот

Ранее мы писали, что Леся Никитюк рассмешила Сеть постновогодними фото.

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Теги: Владимир Остапчук, архивное фото, Новый год
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Источник: IVONA bigmir)net

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