Телеведущий сделал новогодний "прикол" из своих фото.

Ну ничего себе!: Остапчук показал, как выглядел в юности instagram.com/vova_ostapchuk

Читай также: Ризатдинова с Остапчуком и Барбир повторили образы культового сериала “Династия“

Популярный телеведущий Владимир Остапчук удивил Сеть архивным снимком. В Инстаграм он добавил два фото - одно из них недавнее, а второе - сделано в юности, когда Владимир был намного полнее. В описании ведущий пошутил, что так люди выглядят после новогодних праздников.

На фото слева я 31 декабря вечером, на фото справа - 6 января.

⠀

Если чувствуешь, что поправился за новогодние праздники - ставь + и пиши сколько кг 😂, - написал Остапчук.

Скриншот

Ранее Остапчук веселил Сеть новогодним снимком в костюме зайчика.

Скриншот

Ранее мы писали, что Леся Никитюк рассмешила Сеть постновогодними фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.