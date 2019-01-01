Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала архивное фото.

Ким Кардашьян в юности: Как выглядела знаменитость до популярности instagram.com/kimkardashian

Звезда американского реалити-шоу, модель и основатель косметического бренда KKW Beauty Ким Кардашьян удивила подписчиков архивным фото со времен юности. Звезда показала, как выглядела до популярности.

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Так, на странице светской львицы в Instagram появился снимок, где она еще совсем молоденькая позирует в своей спальне. Девушка одела в короткий черный топ и черные штаны. На руке у нее огромные часы. Ее волосы завиты, а на лице яркий макияж.

“Малышка К“, - лаконично подписала кадр Кардашьян.

Скриншот

Напомним, ранее Ким Кардашьян появилась на обложке глянца в образе Элизабет Тейлор.

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