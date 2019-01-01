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Оля Цибульская выложила пикантное фото в ванне

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Украинская певица Оля Цибульская рассказала, как расслабляется после концертов.
Оля Цибульская выложила пикантное фото в ванне
Оля Цибульская выложила пикантное фото в ванне
instagram.com/cybulskaya

Украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская решила поделиться своим лайфхаком, как расслабиться после долгого рабочего дня и зарядиться энергией на завтра.

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Так, на своей странице в Instagram звезда призналась, что восстановить силы ей помогает  ароматическая ванна с лавандой, тишина и книга. Свой пост певица сопроводила пикантными снимками из ванной.

На фото Оля прикрыла интимные части тела пеной. На первом кадре она испачкала лицо пеной, а на втором - улыбается на камеру, закрыв глаза. 

“Деколи просто необхідно побути наодинці, щоб акумулювати максимум і зарядити цілий зал. Мій лайфхак - це ароматична ванна з лавандою⠀⠀⠀⠀
1. підійдуть сухі квіти (ще один привід не викидати букет від коханого) або 40-50 крапель ефірної олії⠀
2. тиша, і книжка. Замість фільму послухай думки - там сюжет зазвичай значно цікавіший ⠀
3. вимкни мобільник і світло, увімкни фантазію і аромалампу/свічки⠀
⠀⠀⠀⠀
Головний біль, безсоння, навіть ПМС - гудбай форевееер“, - поделилась Цибульская.

Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее Оля Цибульская поразила откровенным кадром в постели.

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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