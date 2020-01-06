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Внучка Софии Ротару похвасталась новой стрижкой - фото

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Соня Евдокименко решила поменять прическу.
Внучка Софии Ротару похвасталась новой стрижкой - фото
Внучка Софии Ротару похвасталась новой стрижкой - фото
instagram.com/iamsofiaeve

Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, исполнительница Соня Евдокименко, которая сейчас учится на дизайнера в США, удивила поклонников новым образом.

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18-летняя девушка сменила прическу. Обладательница длинных светлых волос решила сделать челку. Новой стрижкой Соня похвасталась в соцсети. На своей странице в Instagram она опубликовала утреннее фото. На снимке Евдокименко позирует в белом халате с чашечкой кофе в руке. Судя по указанной геолокации, сейчас звезда проводит время в Монте-Карло, Монако.

Скриншот

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Поклонники Сони отметили, что ей очень идет челка. “Какая красавица, тебе так идет с челкой“, “Какая красивая! Просто слов нет“, “Прекрасный кадр, как по мне!)“, “Простая и красивая, очень нравится)“, “Чёлка очень красиво смотрится“, “Вам очень идёт причёска“, “У Софи появилась челочка?) Так тоже неплохо) Но мне без неё больше нравится“, - пишут пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что София Евдокименко презеновала сингл “Lonely walkers“.

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Теги: Соня Евдокименко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
IrenaSH    06.01.2020, 10:44
Оценка:  0
IrenaSH
Сенсация! Девка челку подстригла. Чем эта Соня знаменита? Внучка Ротару, и что?
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