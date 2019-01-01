Анна Седокова взбудоражила Сеть постельным снимком
Известная украинская исполнительница, экс-солистка культовой женской группы “ВИА Гра“ Анна Седокова в очередной раз поделилась в соцсети откровенной фотографией.
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На своей странице в Instagram 37-летняя знаменитость опубликовала постельный снимок. На свежем кадре Анна позирует на кровати в белом одеяле, оголив пышную грудь. В описании к новому фото артистка порассуждала на тему сна. Седокова отметила, что секрет красоты прост - хорошо спать и высыпаться.
Поклонники певицы принялись активно комментировать ее пикантную публикацию.
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“Вы такая обалденная“, “Супер. Да ты просто секси-космос“, “Шикарная девушка“, “Анна где твоя скромность?“, “Какая красивая“, “Воу-воу полегче девушка“, “Выглядите потрясающе“, “Секси шмекси девушка“, - пишут в комментариях.
Ранее Седокова заговорила о возрасте и показала фото в стрингах.
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