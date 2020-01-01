Счастливая Наталка Карпа показала фото без макияжа

Певица впервые стала мамой.

Певица Наталка Карпа, которая недавно впервые стала мамой, не скрывает своего счастья и делится в соцсетях фотографиями из роддома.

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Накануне артистка показала, как она выглядела сразу после родов.

Нам уже сегодня целая неделя! А еще, в прошлый четверг едва успела перехватить мужа, который должен был ехать в командировку, дома поняла фразу «отошли воды» и поехала в роддом. Мы очень ждали встречи с нашей малышкой, и очень волновались - как все пройдет, - рассказала в посте Карпа.

38-летняя певица и ведущая родила девочку от своего мужа, героя АТО Евгения Терехова. Счастливые родители встречали Новый 2020 год вместе с маленьким членом семьи.

А ранее TARABAROVA рассекретила имя новорожденной дочери Наталки Карпы.