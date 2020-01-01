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Фото дня: королева Елизавета II и трое ее наследников на праздничной открытке

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Кенсингтонский дворец опубликовал кадр с официальной фотосессии наследников британской короны и Елизаветы II.
Королева Елизавета II и трое ее наследников
Королева Елизавета II и трое ее наследников
Instagram

Британская королевская семья выпустила новое фото в честь новогодних праздников. Снимок, на котором представлены четыре поколения семьи, был опубликован в Инстаграм.

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С новым годом! Новый портрет королевы и принца Уэльского, герцога Кембриджского и принца Джорджа был выпущен в ознаменование начала нового десятилетия. Желаем всем нашим последователям счастливого и здорового 2020 года, - говорится в описании к фотографии.

На снимке Елизавета II позирует с сыном Чарльзом, внуком Уильямом и правнуком Джорджем.

Instagram

Стоит отметить, что Джордж стоит рядом с принцем Чарльзом в сине-зеленых клетчатых штанах, хотя традиционно королевские мальчики носят шорты даже зимой. Дело в том, что летом 2019 года маленький принц отпраздновал шестилетие, а по королевским обычаям это знаковый возраст для мальчиков - шести лет им разрешается носить брюки на официальных мероприятиях и фотографиях.

Ранее герцоги Кембриджские поздравили католиков с Рождеством, добавив фото с наследниками.

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Теги: королева Елизавета II, королевская семья, принц Уильям, принц Чарльз, принц Джордж
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