Девушка добавила новые снимки с курорта в ОАЭ.

В дерзком мини: Мисс Украина Вселенная Анастасия Суббота очаровала Сеть instagram.com/awwsaturday

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Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота покорила Сеть новыми фото с курорта. В Инстагам девушка выставила несколько снимков, сделанных в Абу-Даби. Анастасия позирует в коротком розовом платье, украшенном объемной оборкой. Такой наряд открывает взору длинные стройные ножки красавицы. Девушка застывает в соблазнительных позах, очаровывая поклонников.

На одном из кадров звезда позирует вместе с подругой.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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Напомним, что мировой конкурс красоты “Мисс Вселенная-2019“ состоялся в ночь на 8 декабря в зале Tyler Perry Studios, в штате Джорджия, Атланта. Анастасия Суббота не попала в ТОП-20, но, несмотря на это, стала очень популярной в Сети.

Ранее мы писали, что Анастасия Суббота призналась, почему ей отказали в американской визе.

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