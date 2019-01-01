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В дерзком мини: Мисс Украина Вселенная Анастасия Суббота очаровала Сеть

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Девушка добавила новые снимки с курорта в ОАЭ.

В дерзком мини: Мисс Украина Вселенная Анастасия Суббота очаровала Сеть
В дерзком мини: Мисс Украина Вселенная Анастасия Суббота очаровала Сеть
instagram.com/awwsaturday

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Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота покорила Сеть новыми фото с курорта. В Инстагам девушка выставила несколько снимков, сделанных в Абу-Даби. Анастасия позирует в коротком розовом платье, украшенном объемной оборкой. Такой наряд открывает взору длинные стройные ножки красавицы. Девушка застывает в соблазнительных позах, очаровывая поклонников.

На одном из кадров звезда позирует вместе с подругой. 

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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Напомним, что мировой конкурс красоты “Мисс Вселенная-2019“ состоялся в ночь на 8 декабря в зале Tyler Perry Studios, в штате Джорджия, Атланта. Анастасия Суббота не попала в ТОП-20, но, несмотря на это, стала очень популярной в Сети.

Ранее мы писали, что Анастасия Суббота призналась, почему ей отказали в американской визе.

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Теги: Анастасия Суббота, конкурс красоты, наряды звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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