Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт очаровали Сеть нежным фото

Дочь Арнольда Шварценеггера поделилась трогательным снимком с мужем.

Старшая дочь актера и политика Арнольда Шварценеггера, американская писательница Кэтрин Шварценеггер поделилась нежной фотографией со своим супругом, звездой фильмов “Стражи Галактики“ Крисом Прэттом.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала черно-белый кадр, где Крис ее нежно обнимает и целует в щеку. В описании к снимку Кэтрин поздравила поклонников с новым годом, а также призналась, что она и ее супруг решили в новогоднюю ночь хорошенько выспаться и легли в 10 часов вечера.

“С новым годом! Чувствую себя счастливой, взволнованной, вдохновленной, готовой к этому году! Так благодарна за мою удивительную семью, друзей и животных всех видов. Давайте сделаем это, 2020! (Отказ от ответственности: эта картина не с прошлой ночи. Мы крепко спали к 10 вечера)“, - подписала милое фото Шварценеггер.

Скриншот

Отметим, что 30-летняя Кэтрин и 40-летний Крис сыграли свадьбу 8 июня 2019 года спустя год после начала отношений.

Ранее стало известно, что 51-летняя Кайли Миноуг впервые выходит замуж.

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