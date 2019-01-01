50-летняя звезда вернулась к активной общественной жизни.

Стройная и красивая: Рене Зеллвегер продемонстрировала яркий образ на публике instagram.com/glamour_

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Популярная американская актриса 50-летняя Рене Зеллвегер, которая долгое время не появлялась на публике из-за бурного обсуждения в СМИ результатов ее пластик, поразила шикарным образом. Звезда засветилась на гала-концерте в Палм-Спрингс (штат Калифорния) после того, как стала лауреатом премии Palm Springs International Film Festival Awards за роль в фильме “Джуди“. Снимки появились в соцсетях.

Судя по многочисленным фото с разных ракурсов - внешность Рене впечатлила многих фотографов. А в этом нет ничего удивительного - звезда выглядела великолепно, демонстрируя постройневшую фигуру и буквально лучась счастьем.

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На красной дорожке Рене появилась в черных зауженных брюках и блузе, декорированной фатином с открытыми плечами.

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