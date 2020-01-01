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Певица Бейонсе показала лучшие моменты ушедшего года

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Одна из самых богатых певиц мира опубликовала ролик с самыми яркими моментами 2019 года.
Певица Бейонсе показала лучшие моменты ушедшего года
Певица Бейонсе показала лучшие моменты ушедшего года
instagram.com/beyonce

Всемирно известная американская исполнительница Бейонсе решила подвести итоги 2019 года. На официальной странице артистки в Instagram появилось видео с самыми яркими моментами из ее жизни.

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Так, в ролике можно увидеть кадры с различных церемоний вручения музыкальных премий и  множество семейных снимков. Кроме того, на видео появились друзья Бейонсе - бывшая первая леди США Мишель Обама и актриса Сандра О. Также в ролик с самыми важными моментами 2019 года попало знакомство Бейонсе с принцем Гарри и Меган Маркл. 

Ранее Бейонсе призналась, что пережила несколько выкидышей.

 

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Теги: Бейонсе
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Источник: Ivоna bigmir)net

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