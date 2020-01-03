Анна Курникова показала, как подросли дети от Энрике Иглесиаса - видео
Возлюбленная испанского певца Энрике Иглесиаса, российская теннисистка и модель Анна Курникова поделилась милым роликом с детьми. Звезда показала, как подросли 2-летние близнецы Николас и Люси.
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Так, на своей странице в Instagram 38-летняя знаменитость опубликовала видео, в котором можно увидеть, как ее дочь и сын бегут по газону за камерой. Скорее всего, Курникова сняла милое видео на теннисном корте в своем доме в Майами.
“С новым годом“, - лаконично подписала видео Анна.
Отметим, что 38-летняя Курникова и 44-летний Иглесиас состоят в отношениях около 18 лет. Однако, пара пока что не сыграла свадьбу.
Ранее сообщалось, что возлюбленную Энрике Иглесиаса заподозрили в беременности.
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