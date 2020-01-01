Дженнифер Лопес очаровала Сеть новогодними фото с детьми и женихом

Певица Дженнифер Лопес похвасталась семейными новогодними открытками.

Знаменитая голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась в соцсети трогательными семейными фотографиями. Артистка показала кадры с празднования Нового 2020 года.

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Так, на своей странице в Instagram Лопес запостила снимок, на котором можно увидеть разложенные на диване открытки с изображением ее семьи. На фотокарточках вместе с певицей позирует ее жених Алекс Родригес, дети Дженнифер - 11-летние двойняшки Макс и Эмми, и дети Алекса -15-летняя Наташа и 11-летняя Элла.

Звездное семейство оделось в черный и белый цвета. Джей Ло позировала в черном платье без рукавов. Алекс выбрал классический костюм с белой рубашкой и галстуком.

“Канун Нового года 2020!!!“, - лаконично подписала публикацию знаменитость.

Скриншот

Напомним, ранее сообщалось, что 50-летняя Дженнифер Лопес хочет родит ребенка от Родригеса.

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