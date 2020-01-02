Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Невероятно стильная: 86-летняя Джоан Коллинз показала новогодний образ

Комментариев: 1
Актриса выставила фото возле рождественской елки .

Невероятно стильная: 86-летняя Джоан Коллинз показала новогодний образ
Невероятно стильная: 86-летняя Джоан Коллинз показала новогодний образ
instagram.com/joancollinsdbe

Читай также: Поехал за подарком в Германию: Екатерина Кухар похвасталась поступком мужа

Британская актриса, звезда сериала “Даллас“ 86-летняя Джоан Коллинз - одна из тех дам, кто всем своим видом подтверждает, что возраст лишь цифра в паспорте. В свой Инстаграм знаменитость добавила праздничные фото у рождественской елки. Джоан позирует вместе с мужем Перси Гибсоном - и выглядит невероятно стильно. Звезда позирует в черной короткой юбке и темной кофте, расшитой ришелье. Образ актрисы дополняет яркая помада и массивные украшения.

Скриншот

Еще на одном фото, которое Джоан выложила в Сеть, она позирует в брючном костюме цвета пыльной розы и белых ботильонах. 

Скриншот

Ранее мы писали, что Зои Кравиц показала фото с тайной свадьбы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Новый год, наряды звезд, Джоан Коллинз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  02.01.2020, 19:27
Оценка:  0
гость
Ебaлo пиздeц.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь