Актриса выставила фото возле рождественской елки .

Невероятно стильная: 86-летняя Джоан Коллинз показала новогодний образ instagram.com/joancollinsdbe

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Британская актриса, звезда сериала “Даллас“ 86-летняя Джоан Коллинз - одна из тех дам, кто всем своим видом подтверждает, что возраст лишь цифра в паспорте. В свой Инстаграм знаменитость добавила праздничные фото у рождественской елки. Джоан позирует вместе с мужем Перси Гибсоном - и выглядит невероятно стильно. Звезда позирует в черной короткой юбке и темной кофте, расшитой ришелье. Образ актрисы дополняет яркая помада и массивные украшения.

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Еще на одном фото, которое Джоан выложила в Сеть, она позирует в брючном костюме цвета пыльной розы и белых ботильонах.

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