Звездная тренер очаровала Сеть, подведя итоги года.

Роскошная!: Марина Боржемская показала женственный look на Новый год пресс-служба СТБ

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Звездная тренер проекта "Зважені і щасливі" Марина Боржемская покорила подписчиков женственным и очень эффектным образом в Новый год. В Инстаграм Марина подвела итоги 2019 года, добавив несколько фото в нюдово-розовом платье с черными надписями и корсетным верхом. И хотя Марина перечислила очень много событий, которые стали для нее значимыми в прошлом году, - хочется подчеркнуть одну перемену в Боржемской, которую просто невозможно не заметить: в 2019 Марина стала еще более красивой и нашла свой, неповторимый стиль в одежде.

С Новым 2020 Годом!!!🎉🎄🎇 Всегда так волнительно провожать старое и встречать новое. Вчера все подводили итоги уходящего года. А я не стала этого делать. Я просто мысленно поблагодарила вселенную за всё то, что было. За тех людей, которые были, и я уверена, будут рядом со мной в этом году. За тот опыт и те эмоции😍 За разочарования и свершения. За то, что многое стало явным абсолютно во всех критериях👆За рождение моего собственного проекта, благодаря которому я поняла, что в сутках у меня чуть больше 24 часов😂.

Но, больше всего я благодарна за свою семью, за таких неожиданно повзрослевших детей и настоящих друзей😊😉😍.

Так пусть же сегодня, в этот прекрасный выходной все мы насладимся минутами вместе с родными и близкими и выпьем еще бокал шампанского за Новый Год, который, я уверена принесёт нам очень много увлекательного🥂, - написала Боржемская.

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Скриншот

Подписчики отметили, что Марина выглядит роскошно и назвали ее "принцессой".

Ранее мы писали, кто победил в Зважені і щасливі-2019.

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