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Голливудская звезда Зои Кравиц показала первые фото с тайной свадьбы

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Актеры Зои Кравиц и Карл Глусман сыграли свадьбу в конце июня 2019 года.
Голливудская звезда Зои Кравиц показала первые фото с тайной свадьбы
Голливудская звезда Зои Кравиц показала первые фото с тайной свадьбы
instagram.com/zoeisabellakravitz

НИзвестная американская актриса, певица и модель Зои Кравиц спустя полгода после свадьбы опубликовала первые фото с торжественной церемонии. Знаменитость вышла замуж за актера Карла Глусмана 29 июня во Франции.

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На странице Кравиц в Instagram появилась подборка черно-белых свадебных снимков, где Зои позирует в белом платье и обруче с бантиком, а Карл - в черном костюме и белой рубашке с бабочкой.

Кроме молодоженов, на кадрах можно увидеть родителей Зои - Ленни Кравица и Лизу Боне,  а также звезд сериала “Большая маленькая ложь“ Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Лору Дерн и других гостей церемонии.

Ранее сообщалось, что Зои Кравиц воплотит Женщину-кошку в супергеройском фильме.

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Теги: Зои Кравиц
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Источник: Ivоna bigmir)net

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