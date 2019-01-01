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Пляжный фотосет: Соблазнительная Ирина Шейк засветила фигуру в бикини

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Модель позировала на пляже в купальнике и панаме.

Пляжный фотосет: Соблазнительная Ирина Шейк засветила фигуру в бикини
Пляжный фотосет: Соблазнительная Ирина Шейк засветила фигуру в бикини
instagram.com/irinashayk/

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Известная американская модель российского происхождения Ирина Шейк, которая до недавнего времени была гражданской женой голливудского режиссера, актера Брэдли Купера, засветила фигуру на пляже. Ирина встретила новый год в теплых краях - и поделилась снимками с подписчиками в Инстаграм. Девушка позирует, лежа на животе, в ярко-розовом купальнике и панаме. На лице у Ирины не видно макияжа - похоже, фото все-таки сделано не в рамках рекламного фотосета, а, так сказать “на досуге“.

Скриншот

Подписчики обратили внимание на подпись к фото - Шейк назвала его “День 1“. В комментариях фолловеры отметили, что с нетерпением ждут снимков “2 дня“,

Ранее мы писали, что Ирина Шейк снялась в золотом корсете. 

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Теги: Ирина Шейк, фото в купальнике
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Источник: IVONA bigmir)net

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