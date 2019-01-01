Стиль 80-х: Ризатдинова в образе блондинки позировала в дорогих украшениях

Спортсменка снялась в рекламной фотосессии известного бренда.

В стиле 80-х: Ризатдинова в образе блондинки позировала в дорогих украшениях instagram.com/anna_rizatdinova

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, финалистка проекта “Танцы со звездами“-9 Анна Ризатдинова, которая недавно позировала для мужского календаря XXL, продолжает пробовать себя в роли фотомодели. На этот раз девушка позировала для яркой фотосессии ювелирного бренда Bulgari. Анна появилась в кадре с белыми волосами и блестящем темно-зеленом платье в стиле 1980-х. Образ дополнил золотистый макияж и украшения - серьги, колье и браслет.

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Подписчики отметили, что Ризатдинова на фото очень похожа с российской поп-исполнительницей Ольгой Бузовой. Также в нескольких комментариях Анне посоветовали не осветлять свои темные волосы.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова рассказала об отношениях с опальным олигархом.

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