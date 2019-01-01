Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Стиль 80-х: Ризатдинова в образе блондинки позировала в дорогих украшениях

Комментариев: 0
Спортсменка снялась в рекламной фотосессии известного бренда.

В стиле 80-х: Ризатдинова в образе блондинки позировала в дорогих украшениях
В стиле 80-х: Ризатдинова в образе блондинки позировала в дорогих украшениях
instagram.com/anna_rizatdinova

Читай также: Гимнастка Анна Ризатдинова украсила рекламную кампанию Anne-Mariee

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, финалистка проекта “Танцы со звездами“-9 Анна Ризатдинова, которая недавно позировала для мужского календаря XXL, продолжает пробовать себя в роли фотомодели. На этот раз девушка позировала для яркой фотосессии ювелирного бренда Bulgari. Анна появилась в кадре с белыми волосами и блестящем темно-зеленом платье в стиле 1980-х. Образ дополнил золотистый макияж и украшения - серьги, колье и браслет.

Скриншот

Подписчики отметили, что Ризатдинова на фото очень похожа с российской поп-исполнительницей Ольгой Бузовой. Также в нескольких комментариях Анне посоветовали не осветлять свои темные волосы.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова рассказала об отношениях с опальным олигархом. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Ризатдинова, фотосессия, ювелирные изделия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь