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Рэперша Alyona Alyona позировала в купальнике на фоне оливье

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Alyona Alyona опубликовала фото в купальнике и засветила татуировки.
Рэперша Alyona Alyona позировала в купальнике на фоне оливье
instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная рэп-исполнительница Alyona Alyona в очередной раз доказала, что достойна звания “Богиня фотошопа“. Звезда опубликовала еще один кадр с забавным фоном.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, где позирует в черном купальнике. Как фон для пикантного кадра Alyona Alyona использовала салат оливье. Снимок получился одновременно откровенным и забавным. Ведь певица засветила пышную грудь и татуировки.

“Божечки, ну скільки ж можна... Лайк, якшо вижив після Нового Року“, - забавно подписала рэперша.

Скриншот

Ранее Alyona Alyona показала, кого из звезд шоубиза посадила “на корты“.

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Теги: Alyona Alyona
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Источник: Ivоna bigmir)net

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