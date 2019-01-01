Продюсер гостит у брата в США, у которого оказался ее архивный снимок .

"Такие архивы": Горовая показала свое фото 25-летней давности https://www.instagram.com/gorovaya_irina

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Бывшая жена продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) - продюсер Ирина Горовая отправилась с дочерью Натальей и сыном Андреем в гости к своему брату в Америку. Фото и видео Ирина делится в своих Инста-сториз. Так, продюсер уже показала кадры с семейной прогулки с детьми и братом Вадимом Драганом. Кроме того, Ирина поделилась снимком, сделанным около 25 лет назад. В кадре Горовая позирует в джинсовой рубашке и короткой юбке, держа в руках большую мягкую игрушку.

Милота))) Приезжаешь к братику, а у него такие архивы, - подписала Ирина.

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Ранее мы писали, что сын Потапа и Горовой снялся в проекте о Чернобыле.

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