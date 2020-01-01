Ольга Сумская показала утренние фото с супругом

Актриса Ольга Сумская показала, как провела новогоднее утро.

Народная артистка Украины, актриса и ведущая Ольга Сумская поделилась с подписчиками первыми фото 2020 года. Звезда показала, где отметила праздник.

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Так, на своей странице в Instagram Ольга опубликовала несколько утренних фото и видео, где она позирует без макияжа на балконе в компании своего мужа, актера Виталия Борисюка. На снимках супруги запечатлены в одинаковых бордовых халатах.

В описании к новой публикации актриса рассказала, что отпраздновала Новый год в Карпатах. А судя по указанной геолокации, Сумская и Борисюк провели новогоднюю ночь в Romantik Spa Hotel в городе Яремче Ивано-Франковской области.

“Новорічний ранок в Карпатах! Люблю ці гори,тут є особлива енергія! А На сонці можна навіть трохи позасмагати... З Новим 2020 роком,друзі! Любові, радості від життя, витримки, миру і достатку кожній родині!“, -

Напомним, ранее старшая дочь Ольги Сумской во второй раз станет мамой.

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