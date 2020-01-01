"Это счастье": Влад Яма показал новогоднее фото с женой

Танцор Влад Яма поделился праздничным фото со своей супругой Лилианой.

Известный украинский хореограф и судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма показал, с кем встретил Новый 2020 год. Артист отпраздновал в домашней обстановке со своей супругой Лилианой.

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Так, на официальной странице Влада в Instagram появилось семейное фото, где танцор с женой позируют возле новогодней елки. Яма одет в длинный пиджак светло-коричневого цвета и темные штаны. А Лилия запечатлена в бордовом платье.

“Вдома. Разом. Щастя. З Новим Роком!“, - трогательно подписал снимок хореограф.

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Поклонники Влада Ямы отметили, что у него чудесная семья, а также поздравили его с Новым годом.

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“З новим роком, чудова сімейка!“, “Молодцы счастья и любви вашей семье с новым годом привет из Одессы“, “Вы классные“, “С Новым годом! Вы очень красивые! Удачного и счастливого года!“, “С новым годом, счастья вам и вашим родным“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Влад Яма показал фото с дня рождения сына Леона.

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