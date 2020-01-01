Солистка "ВИА Гры" Эрика Герцег блеснула стройной фигурой в белье

Певица Эрика Герцег похвасталась первым фото в 2020 году.

Украинская певица, модель и солистка группы “ВИА Гра“ Эрика Герцег поделилась с подписчиками новой публикацией в соцсети. Звезда опубликовала первое соблазнительное фото в 2020 году.

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Так, на своей странице в Instagram артистка разместила кадр с откровенной фотосессии, где она позирует в черном белье и чулках такого же цвета. Пикантный образ Эрика дополнила массивной золотой цепочкой. В описании к снимку Герцег поздравила своих подписчиков с Новым годом.

“Первое фото в 2020 году. Я желаю всем, и себе в том числе, держаться подальше от сладкого и мучного, беречь своё здоровье и регулярно заниматься спортом! Помните : все в наших руках! Успех ждёт нас! Поехали! С Новым годом, Дорогие!“, - написала певица.

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Поклонники Эрики поблагодарили ее за поздравления, а также осыпали ее комплиментами. “Богиня! С новым годом, моя девочка!!!, “Красотка!!! С Новым годом!!!, “Эта картинка идёт в сохранение, как напоминание о том, как хочется выглядеть!!!“, “Дуже сексі!!!“, “Аффигеть?!!!...и это после Новогоднего стола?!!..“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее группа “ВИА Гра“ выпустила новый клип на песню “1+1“.

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