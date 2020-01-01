"Какая зайка": MARUV показала кадры с новогодней фотосессии

Певица MARUV на пуантах устроила фотосессию возле новогодней елки.

Эпатажная украинская исполнительница MARUV поделилась с подписчиками яркими кадрами с новогодней фотосессии. Звезда в очередной раз поэкспериментировала с образом.

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Так, на официальной странице артистки в Instagram появились фотографии, где она позирует возле новогодней елки и подарков. На снимках MARUV в черном латексном костюме, белых длинных перчатках, белом корсете и на пуантах. Свой образ она дополнила голубыми волосами и обручем в виде заячьих ушек.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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Поклонники певицы принялись активно обсуждать ее новый пикантный образ. “Какая зайка“, “Котя моя любимая!!! С Наступающим вас“, “Sexy bunny“, “Первая фотка вообще шикарна“, “Аня ты бомбическая!!!! У тебя ещё есть красивые фото“, “Вот это заяц“, “Ааа, Аня ты шикарна“, “А Анюта красотка, фото сказочные и праздничные“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее MARUV впервые рассказала, где познакомилась с мужем.

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