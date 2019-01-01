Артистка повезла детей в гости к их дедушке .

Папочка: Слава Каминская показала отца, с которым не виделась много лет instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская показала подписчикам настоящее новогоднее чудо. В Инста-сториз артистка выставила фото и видео, снятые в гостях у ее отца, с которым Слава не виделась около 10 лет. Ранее в нескольких интервью Слава рассказывала, что обижается на отца за то, что он отказывается приехать в Киев и увидеть внуков - 4-летнюю Лауру и 5-летнего Леонарда. Судя по всему, перед праздниками артистка решила сама создать новогоднее чудо - и вместе с детками приехала к отцу.

Папочка, - говорит в кадре Слава, - как долго я этого ждала.

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На фото отец артистки позирует около новогодней елки с внуками, а также за праздничным столом.

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Ранее мы писали, что Слава Каминская прокомментировала жаркий поцелуй с бывшим мужем.

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