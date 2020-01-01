С распущенными волосами и без макияжа: Вера Брежнева показала "честное" фото

Вера Брежнева запостила селфи с отдыха на Мальдивах.

Украинская исполнительница, бывшая участница знаменитой группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева поделилась с подписчиками честным фото. Звезда показала, как выглядит без косметики.

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Так, на официальной странице артистки в Инстаграм появился кадр, где она позирует в бежевой футболке, с распущенными волосами и без макияжа. Судя по указанной геолокации, селфи Брежнева сделала в гостиничном номере на Мальдивах.

В описании к новому снимку звезда призналась, что 2019 год стал для нее одним из самых удачных. И она надеется, что 2020-й будет еще лучше.

“Обалденный и продуктивный год был у меня! По всем фронтам !) итоги лень писать да и я просто наслаждаюсь его результатами ! Пусть 2020й будет ещё лучше! Вот что я желаю себе вместе с крепким здоровьем!)“, - поделилась Вера.

Скриншот

Ранее Вера Брежнева трогательно поздравила с днем рождения сестер-двойняшек.

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